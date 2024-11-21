Денис Буцаев и Андрей Турчак провели переговоры по поводу внедрения реформ в Республике Алтай

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Алтай Андрей Турчак обсудили детали инвестпроекта по возведению КПО «Майминский». Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«В регионе происходит реализация проекта на основе концессионного соглашения, цель которого — создание комплексного объекта для управления твердыми коммунальными отходами (ТКО). Чтобы тарифы для жителей Алтая оставались приемлемыми, было принято решение изменить конфигурацию объекта: провести реконструкцию уже существующего в Республике объекта переработки ТКО и предусмотреть создание современных мест утилизации и захоронения отходов. Вместо запланированных слабомощных объектов по переработке ТКО будут построены мусороперегрузочные станции. Бюджет всего проекта оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей», — сообщил Денис Буцаев.

Руководители РЭО и Республики Алтай согласились, что проектно-сметную документацию по объекту необходимо завершить не позже июня 2025 года, и уже в третьем квартале следующего года РЭО сможет обеспечить льготное финансирование для осуществления проекта.

«На встрече мы обсуждали проект создания комплекса „Майминский“ для переработки отходов. Первоначально планировалось инвестировать значительные средства в новый комплекс переработки у старого объекта. От этого варианта отказались. На основе концессионного соглашения будет проведена реконструкция существующего комплекса в Майме. Запланирована модернизация оборудования, что позволит существенно увеличить перерабатывающие мощности, а также предусмотрено создание современных объектов для утилизации и захоронения отходов при строгом соблюдении экологических норм», — добавил Андрей Турчак.

Также обсуждался вопрос обеспечения бесперебойной деятельности региональных операторов и необходимость создания и оснащения контейнерных площадок, а также закупки современной техники.