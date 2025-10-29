Дендрологи в городском парке Каширы обследуют деревья

Дендрологи провели работу по определению аварийных деревьев в городском парке Каширы с использованием современных методов резистографии и звуковой томографии, а также специализированных приборов — резистографов, предназначенных для диагностики здоровья древесных пород, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Резистограф позволяет быстро определить расположение и объем скрытых повреждений, таких как гнили, зоны распада и внутренние трещины в стволе, а также точно определить возраст кольца. Эта диагностика помогает выявить опасные и нестабильные деревья для своевременного удаления, при этом здоровье остальных деревьев практически не нарушается благодаря использованию тонкой буровой иглы, которая исключает повреждение неповрежденной древесины. Помимо этого, прибор позволяет обнаружить скрытую гниль и иные повреждения, а также провести оценку качества и роста древесины.

«Основная задача — своевременное выявление деревьев, которые при сильных ветрах склонны к обрушению или ломанию. Работы проводятся в соответствии дендроплана. Ветровые нагрузки, снегопады и другие критические условия могут привести к падению стволов, что угрожает окружающим объектам и людям. Работа по обнаружению аварийных деревьев продолжится до конца года, после чего планируется удаление сухостойных и опасных деревьев», — прокомментировала директор парка Олеся Кожадей.

Процесс диагностики включает подачу тонкой буровой иглы в древесину для быстрого измерения и фиксации сопротивлений плотности, что позволяет определить участки гнили и оценить прирост. Высокоточная электроника записывает сопротивления и выводит их на распечатку в масштабе «один к одному», обеспечивая точную диагностику и точечное выявление поврежденных участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.