День железнодорожника отметили в Подмосковье

В День железнодорожника, который празднуется в первое воскресенье августа, подмосковные единороссы поблагодарили людей, обеспечивающих бесперебойное движение поездов и безопасность пассажиров — инженеров, машинистов, диспетчеров, дежурных. Ветераны и действующие сотрудники были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Железнодорожная сеть Московской области считается одной из самых разветвленных в России. Она представлена 11 железнодорожными магистралями, расходящимися от Москвы. В регионе ежедневно курсирует более 2000 электропоездов, пассажиропоток достигает 400 миллионов человек в год. А в Орехово-Зуевском округе находится самый крупный сортировочный узел в Европе.

В Орехово-Зуевском округе председатель Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Александр Бабаев наградил лучших работников депо «Орехово» благодарственными письмами за многолетний труд. Там функционирует одна из крупнейших сортировочных станций, действует локомотивное депо, производят электропоезда, готовят профессиональные кадры для отрасли. Многие жители округа связали свою судьбу с работой на железной дороге. Например, Ирина Назарова вот уже 26 лет трудится на станции Орехово-Зуево.

«Именно благодаря профессионализму, ответственности и преданности делу сотрудников железных дорог обеспечивается стабильность и безопасность перевозок, а также стимулируется развитие экономики», — поделился Александр Бабаев.

В Люберцах поздравления также принимали ветераны и действующие сотрудники железнодорожных станций «Люберцы-1» и «Панки», а также представителей Совета ветеранов РЖД. Представители местного отделения «Единой России» совместно с благотворительным фондом «Сердце-детям» и администрацией округа организовали для них праздничную программу.

«Девиз железнодорожников — „Мы — люди дела“. И это подтверждается из года в год, изо дня в день. Несмотря ни на какие обстоятельства, мы обеспечиваем бесперебойную работу железнодорожного транспорта. Всегда приятно, когда твою работу замечают и высоко оценивают», — отметил начальник ж/д станции «Люберцы-1» Иван Фролов.

В Лобне депутат Совета депутатов от партии «Единая Россия» Алексей Кожухалов совместно с молодогвардейцами поздравили сотрудников железнодорожной станции «Луговая» Савеловского направления.

Лобня является одним из важных транспортных узлов Московской области, а железнодорожная станция и моторвагонное депо «Лобня» — одни из самых крупных и старейших предприятий города. Свое летоисчисление станция ведет с 1902 года, когда было завершено строительство железной дороги Москва-Савелово. Железнодорожники вписали славные страницы в нашу историю. 30 ноября 1941 года железнодорожники вывезли с территории фабрики «Красная Поляна», где уже были фашисты, эшелон с оборудованием и людьми на станцию Лобня.

В связи с проведением СВО нагрузка на железнодорожную инфраструктуру значительно возросла. Работники железной дороги, машинисты, проводники и другой персонал достойно с этим справляются.

«Железнодорожники — это люди, на которых держится ритм нашей страны. Их труд требует точности, ответственности и настоящей преданности делу. В этот день мы благодарим их за профессионализм и стабильность», — сказал Алексей Кожухалов.

В Ленинском единороссы встретились с Евгением Гороховым — человеком, который уже 15 лет своей жизни посвятил работе на железной дороге. Став выпускником железнодорожного техникума в Курске, он начал трудовой путь с должности монтера пути и прошел все этапы карьерного роста: от контролера и мастера до начальника участка. Сегодня он руководит коллективом и гордится тем, что его участок завершает капитальный ремонт первого пути на направлении Бирюлево — Домодедово: полностью обновлены 26 км пути.

«На железной дороге все достижения — это результат командной работы. Но гордость, конечно, есть. Мы завершаем большой проект — и это важно для пассажиров и всей сети. Каждый год мы стараемся собраться с коллегами — пусть даже на скромном корпоративе, но важно отметить этот день вместе. Железная дорога — это не просто работа, это часть жизни», — рассказал Евгений Александрович.

В Балашихе поздравили и наградили сотрудников станции «Железнодорожная», которая является ключевым узлом МЦД-4 и ежедневно принимает более 100 тысяч пассажиров. Особое внимание уделили дежурному по парку станции Александре Дмитриевой, которая уже 45 лет трудится на железной дороге, из них 18 лет в своей текущей должности. Ее опыт и преданность делу служат ярким примером для молодого поколения работников.

«Единая Россия» активно поддерживает инициативы, направленные на развитие транспортной инфраструктуры региона, улучшение условий труда работников и повышение безопасности на железных дорогах.

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