День защитника Отечества отметят в парке «200 лет Егорьевску»

Увлекательная фотовыставка «Города-Герои» расскажет гостям парка об истории легендарных городов и о подвигах их жителей. Применить полученные знания можно будет на викторине «Солдатская смекалка». Организаторы приготовили не только вопросы на эрудицию, но и задания на логику. На мастер-классе «Открытка солдату» участники своими руками создадут трогательный подарок для настоящих героев. А на самоварной станции всех желающих угостят ароматным чаем с традиционными егорьевскими угощениями.

Любителей активного отдыха ждут игры и состязания, где каждый сможет проявить силу, ловкость и командный дух.

Начало мероприятия в 11:00.

Адрес парка: г. Егорьевск, ул. Майора Удачина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.