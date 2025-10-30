День волонтера Московской области отметили в Балашихе

Пленарное заседание, посвященное Дню волонтера Московской области, прошло в Балашихе. На мероприятии присутствовали председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты городского округа Елена Жарова, Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и волонтеры округа, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Волонтеры Балашихи — это бескорыстные, отзывчивые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Их дела не остаются незамеченными: благодаря им мир становится лучше и добрее», — сказала Елена Жарова.

Во время мероприятия Геннадий Попов был награжден медалью «Общественное признание» за его поддержку и участие в развитии институтов гражданского общества и волонтерства в округе. Волонтерам вручили благодарности от главы Балашихи.

«Я с уверенностью могу сказать, что наша Общественная палата и волонтерские движения являются одними из лучших в Московской области, а может даже и России. Это заслуга большой команды. Спасибо вам огромное», — сказал Геннадий Попов.

29 октября ежегодно отмечается День волонтера Московской области. Эта дата посвящена всем тем, кто безвозмездно помогает нуждающимся.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.