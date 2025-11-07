День воинской славы: годовщину парада 1941 года отмечают в школах Петербурга

В Санкт-Петербурге школьники и учителя отмечают День воинской славы — годовщину военного парада на Красной площади 1941 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Это не просто воспоминание о конкретном событии, это часть исторической летописи, которую нужно сохранять. Тогда, во времена Союза, эта дата символизировала стойкость и веру в будущее. И сейчас она напоминает о мужестве, умении собраться, выйти из зоны комфорта и действовать — это в духе русского человека», — заявила кандидат политических наук Ольга Дегтярева.

В старших классах школьники активно обсуждают, что подразумевает под собой патриотизм в современных условиях и как проявляется преданность своей стране в наши дни. Педагоги замечают возросшую заинтересованность учащихся, их вовлеченность в добровольческие проекты, оказание помощи ветеранам и создание исследовательских работ.

В преддверии памятных дат в ряде школ организуются встречи с военными журналистами и добровольцами, освещающими текущие события. Ко дню празднования в образовательных учреждениях проводятся выставки, объединенные тематикой «Эстафета поколений».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.