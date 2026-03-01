День весеннего равноденствия отмечают в России 20 марта

Весеннее равноденствие считается одним из самых типичных природных явлений. В момент него центр Солнца пересекает небесный экватор.

Дата разная каждый год. Неофициальный праздник выпадает на промежуток с 19 по 21 марта. В 2026 году его отмечают 20 числа.

В День весеннего равноденствия Земля, крутясь вокруг воображаемой оси, идущей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, пребывает в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, которые несут тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное. В этот период практически во всех государствах день практически равен ночи.

Весеннее равноденствие является астрономическим началом таких времен года. Период между двумя одноименными равноденствиями классифицируется как тропический год. В нем около 365,2 солнечных суток.

В День весеннего равноденствия наступает неофициальный Новый год в ряде государств. Среди них Таджикистан, Иран, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан и Казахстан.

