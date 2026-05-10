День Великой Победы объединил сотни жителей Реутова

В субботу, 9 мая, в реутовском Центральном парке и на «Фабричном пруду» прошло общеобластное мероприятие «Подвиг. Победа. Память». Серию патриотических акций, приуроченных к празднованию 81-й годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны, открыл традиционный забег «Наследники Победы», в котором приняли участие более 350 реутовчан, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

В ходе мероприятия активисты «Молодой Гвардии Единой России» раздавали жителям города Георгиевские ленты и поздравляли с 9 мая. На масштабном концерте перед гостями выступили воспитанники музыкальных школ, Молодежного культурно-досугового центра, вокальный коллектив «РеМикс», ансамбль русской песни «Славяночка» ВероНики Бычковой, модерн-фолк группа «Руаслен» и ансамбль песни и пляски дивизии им. Ф. Э. Дзержинского.

На территории парков также прошли патриотические акции «Письмо Победы» и «СВОим героям», творческие мастер-классы и турниры по мини-футболу, лазертагу, шахматам и настольному тенису, объединившие реутовчан всех возрастов. Кроме того, работала полевая кухня, где каждый желающий мог подкрепиться солдатской кашей и согреться чаем с угощениями.

Региональное мероприятие «Подвиг. Победа. Память» завершилось кинопоказом художественного фильма «Про людей и про войну» под открытым небом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.