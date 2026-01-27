День студента отметили спортивными и развлекательными мероприятиями в парках Ленинского округа

В День российского студенчества, 25 января, в подмосковном Ленинском городском округе прошли праздничные мероприятия для молодежи, стартовавшие с утренней зарядки. Основные события развернулись на нескольких площадках города Видное. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Главная задача сегодня — дать студентам возможность ярко, радостно и с пользой для здоровья отметить их праздник. Мы специально подготовили несколько локаций с разными форматами активностей, чтобы каждый мог найти занятие по душе», — отметила начальник отдела физической культуры администрации Ленинского городского округа Ольга Перминова.

В Центральном парке и в парке «Апаринки» после общей разминки для студентов было организовано бесплатное катание на катке с натуральным льдом, тематические фотозоны и фотовыставки, теплая чайная станция, активные игровые программы и веселые состязания на льду. Дополнительно в парках работала специальная зона отдыха с очагом, где можно было согреться и пообщаться. Параллельно проходила программа «Зачетный парк», подготовленная для студенческой аудитории.

Всего в этот день провели пять тематических мероприятий на разных локациях. К вечеру праздничная программа продолжилась на площадке у кинотеатра «Искра». Здесь для студентов была организована интеллектуальная игра, а также специальный бесплатный сеанс на катке с искусственным льдом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.