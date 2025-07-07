День семьи, любви и верности отметили в Ленинском округе

Порядка 40 мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, провели в Ленинском городском округе. Основной площадкой праздника стал стадион «Металлург» в Видном, где состоялись молебен, семейная эстафета и концерт, а разминку перед соревнованиями провел мастер спорта международного класса Алексей Папин. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Яркий спортивный праздник собрал более 500 гостей. Каждый нашел занятие по душе: интерактивные площадки для взрослых и детей, спортивные соревнования для всей семьи, увлекательные мастер-классы, выступления артистов и творческих коллективов. Спасибо всем, кто пришел и разделил этот праздник с нами!», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Семейный праздник начался с заряда бодрости от чемпиона Мира. Мастер спорта международного класса, профессиональный боксер и кикбоксер Алексей Папин провел разминку с участниками соревнований. После этого желающие отправились на танцевальный мастер-класс от тренеров клуба «Звездный вальс», а порядка 20 команд, состоящих из детей и их родителей, приняли участие в семейной эстафете. Молебен в честь святых Петра и Февронии — покровителей любви и семьи — совершил благочинный церквей Видновского округа иеромонах Софроний.

«Заповедь божия, данная людям еще в Ветхом Завете, задолго до Рождества Христова, гласит: „Чти отца и матерь твоих, и благо ти будет, и да долголетен будеши на земле“. Это единственная заповедь, данная Богом, которая обещает счастье и награду человеку уже здесь, на земле, за то, что он чтит свою семью, своих предков и своих родителей», — сказал иеромонах Софроний.

Всего в парках, библиотеках, других учреждениях культуры и на открытых площадках Ленинского округа в различных территориях провели порядка 40 тематических мероприятий.

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