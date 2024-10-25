День сельского старосты отметили в Ступино

23 октября в Московской области отмечается День сельского старосты. В календаре праздничных дат он появился недавно. В Ступине с профессиональным праздником поздравил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые старосты! По инициативе ступинцев учрежден профессиональный праздник — День сельского старосты Московской области. Благодаря президенту и губернатору институт старост активно развивается. Вы — наши первые помощники, инициаторы всех преобразований, происходящих на селе. Благодаря вам, наш муниципалитет развивается, становится краше и комфортнее для проживания. Спасибо за труд, здоровья и добра!» — отметил Сергей Мужальских.

К его словам присоединился председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

За активную общественную работу, весомый вклад в развитие населенных пунктов муниципалитета 19 старост отмечены благодарственными письмами Министерства территориальной политики Московской области, Московской областной Думы, главы округа, Совета депутатов.

32 старостам вручены удостоверения о назначении и значки.

Праздничное настроение создали солисты Ступинской филармонии Светлана Мареева, Анна Савицкая и Марк Салазанов.

Завершая мероприятие, 6 старост сельских населенных пунктов рассказали о достигнутых результатах своей работы, а также поделились опытом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев