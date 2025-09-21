День рождения Смайлика отметили в Королеве

19 сентября считается Днем рождения Смайлика, поэтому для ребят этот день в городском округе Королев решили сделать не только радостным, но и познавательным. Дети узнали увлекательную историю появления знаменитого символа улыбки, познакомились с книгами, наполненными веселыми рассказами о ребятах и специально подобранными для детского возраста произведениями литературы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

После интересной лекции ребята приняли участие в творческом мастер-классе, организованном сотрудниками местной библиотеки. Под руководством опытных педагогов дети научились создавать собственных уникальных персонажей-смайликов, меняющих выражение лица простым способом — путем соединения отдельных частей.

Организаторы напомнили участникам мероприятия, что первые прототипы современных смайлов появились задолго до эпохи цифровых технологий. Оказывается, еще древние люди изображали примитивные веселые символы на стенах пещер и камнях, стремясь передать эмоции и поднять настроение себе и окружающим. Это стало началом долгого пути развития привычных нам сегодня символов счастья и радости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.