День России в Можайске отметили праздничным концертом

В День России сквер у фонтана за Можайским культурно-досуговым центром наполнился атмосферой праздника, единства и патриотизма. Для гостей подготовили насыщенную программу: творческие мастер-классы, интерактивные площадки и веселые конкурсы для детей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята с удовольствием участвовали в викторинах, проверяя свои знания о родной стране. Главным событием дня стал праздничный концерт, в котором выступили творческие коллективы и солисты.

Можайцев поприветствовал депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников. Зрители оценили премьеру песни «Один в поле воин» в исполнении Александра Трунова. Проникновенные строки о мужестве и подвиге защитников Отечества никого не оставили равнодушными.

Концертная программа порадовала зрителей яркими русскими народными танцами и патриотическими песнями, которые напомнили о богатой культуре и истории нашей страны. Праздник получился душевным и запоминающимся, объединив жителей всех возрастов в любви к своей Родине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.