День России в Химках отметили автопробегом

В честь празднования Дня России по центральным улицам городского округа Химки проехала колонна автомобилей, украшенная российскими триколорами. Автопробег уже успел стать традиционным. Ежегодно к нему присоединяются десятки химчан, активистов партии «Единая Россия», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«День России — это праздник сильного и непоколебимого народа. Сегодня хочется всем нам пожелать счастья и благополучия. Чтобы над нашей головой всегда светило яркое солнце и было чистое, светлое небо», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Валентин Герасимов.

Колонна автомобилей стартовала от здания «Арены Химки», а завершила свой маршрут в Долгопрудном. Там участники акции присоединились к масштабному флешмобу в поддержку военнослужащих, которые несут службу в зоне СВО.

«Принимаем участие в автопробеге каждый год. Это замечательное мероприятие объединяет совершенно разных людей. День России — это праздник единства и сплоченности. Поздравляю всех жителей», — сказала химчанка Ирина Свентэк.

Напомним, День России ежегодного отмечают 12 июня. Большая развлекательная программа в этот день организована во всех парках и скверах округа. С утра и до самого вечера для жителей Химок выступают артисты и воспитанники творческих объединений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.