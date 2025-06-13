День России прошел в парках Павловского Посада

12 июня жители и гости Павлово-Посадского округа отмечали один из самых значимых государственных праздников — День России. Парки округа стали местом удивительного и яркого торжества, подарив всем участникам радость, улыбки и незабываемые впечатления, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Интерактивные площадки развернулись с самого утра: мастер-классы, увлекательные выставки, ретро-игры и познавательные викторины привлекли внимание как взрослых, так и юных посетителей. Каждый смог найти что-то для себя — от интерактивных зон с живой историей до художественных уголков, где мастера делились секретами творчества.

Детский смех, радостные возгласы и задорное настроение не покидали парк на протяжении всего дня. Семьи активно принимали участие в мастер-классах, узнавая новое и создавая памятные поделки. Игровые зоны окунули участников в атмосферу минувших лет, напомнив об истоках культуры и традиций.

Праздничная программа показала, насколько ценен такой день для каждого, собрав людей разных поколений вокруг главной идеи — единства и гордости за свою страну. Улыбки, радостные лица и тёплая атмосфера стали лучшим доказательством того, что праздник удался.

День России в Павлово-Посадском округе завершился вечерним концертом, под звуки которого небо озарилось красочным фейерверком.

Такой день ещё раз напомнил каждому — Россия велика своей историей, людьми и традициями.

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