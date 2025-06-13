День России отметили в Павловском Посаде праздничным концертом

Творческие коллективы поздравили всех пришедших на концерт с праздником и подарили свои лучшие и проникновенные номера о России, Родине, любви, дружбе, доме и семье. В концертной программе приняли участи не только коллективы и солисты Дома культуры «Большедворский», но и приглашенные артисты Дворца культуры «Павлово-Покровский»: вокальная группа «Ностальгия», Ольга Титова, Камила Мелиева, Ришат Гилязов, Владимир Котов, вокальная группа «Созвездие», Виктория Кузьмина, Алексей Кузьмин, вокальная группа «Мастерская Алисы», коллектив эстрадного танца «Феерия», коллектив эстрадной песни «Арт Voice».

«Этот праздник — напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан страны за завтрашний день. Мы преклоняемся перед нашим великим прошлым, преодолеваем, порой возникающие на нашем пути, трудности и с уверенностью смотрим в завтрашний день. В этот праздник желаю всем жителям нашей Великой страны крепкого здоровья, благополучия и успеха в достижении целей. С праздником! С Днём России!» — отметило руководство Дома культуры «Большедворский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.