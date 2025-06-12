День России отметили в обновленном Вишняковском парке в Балашихе

В этот день в обновленном парке прошли мастер-классы по плетению маскировочных сетей, фланкировке шашкой, флешмоб на песню «Матушка Земля», праздничный забег и концерт. Жители округа смогли узнать об усадьбе Горенки, посмотреть на бал, принять участие в фотосессии, а также поиграть в крокет, настольный теннис и шахматы. Гостей праздника приветствовали депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, Герой Российской Федерации, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в городском округе Балашиха Иван Клещерев и глава Балашихи Сергей Юров.

«От всей души поздравляю вас с Днем России! Наша страна уникальна, у нее большое будущее. Главное в России — это люди. Огромные слова поддержки и благодарности участникам СВО. Спасибо тем, кто в тылу помогает нашим бойцам. С праздником!» — сказал Сергей Юров.

Он также отметил преображения Вишняковского парка. Территория стала комфортнее для тихих прогулок и активного отдыха, при этом здесь сохранился природный лесной ландшафт. Тут установили детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение, обустроили зоны отдыха у Вишняковского пруда и родника, смотровые площадки, экотропы, велопарковки, павильоны с кафе и прокатом.

«Сегодня мы проводим в нашем новом Вишняковском парке первое мероприятие. Это большой и амбициозный проект, который мы реализуем в Балашихе. Задача — в течение нескольких лет сделать так, чтобы его территория объединила усадьбу Горенки и усадьбу Пехра-Яковлевское. Сегодня мы закончили работы на территории 30 га вдоль Вишняковского пруда. Здесь есть кафе, парковка, большое количество интересных зон. Мы благоустроили родник, соединили основные аллеи парка с усадьбой Горенки. Уверен, что эта территория будет радовать жителей Балашихи», — сказал Сергей Юров.



Этим летом тут начнется вторая очередь благоустройства — работы охватят восточную часть парка и завершат западную. Планируется, что здесь появятся веревочный парк и арт-объекты, включая «Башню Мейерхольда», новая сцена, площадки для фестивалей, зоны для пикников и выгула собак, а также новые пешеходные и веломаршруты. Вишняковский лесопарк станет новой точкой притяжения, объединяющей природу, историю и современные возможности для отдыха. Завершить все работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.