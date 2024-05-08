День Победы в Ленинском округе отпразднуют на 10 площадках

В День Победы в подмосковном Ленинском городском округе запланировали праздничную программу мероприятий. Торжественные митинги и концерты пройдут в Видном, поселках Володарского, Развилка, Горках Ленинских и других локациях муниципалитета. Для жителей округа выступят местные творческие коллективы и профессиональные артисты, на некоторых точках будет работать полевая кухня, сообщила пресс-служба администрации округа.

«Основные мероприятия 9 мая запланированы в Видном, они начнутся с самого утра. В 10:00 на большом экране у кинотеатра „Искра“ можно будет посмотреть прямую трансляцию парада на Красной Площади. Церемония возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы состоится в 11:30, после чего также у „Искры“ начнется праздничный концерт, будут работать интерактивные площадки и полевая кухня», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

9 мая праздничные программы пройдут и на других площадках. В 11:00 День Победы отметят в Расторгуевском парке, в 13:00 — на Центральной площади поселка Развилка, в 14:00 начнутся концерты в поселке Володарского на стадионе «Атлант» и в селе Молоково, в 15:00 — на набережной Купелинки, на эстрадной площадке в Боброво и на территории образовательного центра «Старт» в Мисайлово. В Горках Ленинских в 12:00 пройдет торжественный митинг у памятника погибшим землякам.

В поселке Измайлово мероприятия состоятся накануне, 8 мая, в 17:00 на эстрадной площадке. Также на 8 мая запланированы адресные поздравления ветеранов Ленинского округа: по традиции «фронтовые бригады» артистов организуют небольшие концерты под окнами участников Великой Отечественной войны — под аккомпанемент оркестра споют песни военных лет.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.