День отца отметили в Ленинском округе

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню отца, провели в Ленинском городском округе. В Центральном парке Видного состоялась праздничная программа, в библиотеках и домах культуры — тематические выставки и мастер-классы, а в образовательных организациях представители Совета отцов округа провели встречи со школьниками. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«Пообщались с ребятами, порассуждали о роли отца в семье, разобрали, на что опираться и где брать примеры настоящих достойных мужчин. Главная суть осознанного отцовства — быть моделью поведения для своих детей, защитой и заботой для своей семьи и родителей, любить Родину и делать на благо других максимум из своих возможностей», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя Совета отцов Ленинского округа Владимира Селиванова.

Уточняется, что тематические собрания по этой теме состоялись в школах № 5 и № 7, а также в художественно-техническом лицее в Видном.

Совет отцов Ленинского округа действует с 2021 года. Инициатором его образования и бессменным руководителем является настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в селе Молоково иерей Димитрий Березин. Будучи многодетным отцом, он много лет пропагандирует традиционные семейные ценности и ответственное отцовство, возглавляет интернет-журнал «Батя», входит в число учредителей Всероссийского общественного движения «Отцы России». Кроме того, отец Дмитрий является человеком с активной гражданской позицией и настоящим патриотом: неоднократно ездил в зону СВО, проводил службы, исповедовал и крестил воинов, оказывает поддержку движению «Автофронт», организованному прихожанами, участники которого ремонтируют УАЗы и другие автомобили, отправляют их бойцам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.