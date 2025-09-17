День открытых дверей провели в «Центре пожарной безопасности» в Шатуре

Мероприятие посвятили 35-летию образования МЧС России. Для учеников шатурских школ пожарные устроили показательные выступления. Они потушили условный пожар, освободили пострадавших из поврежденного автомобиля и поднялись в здание по автолестнице, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

«Нам понравился очень огонь, как спасали человека и как вскрывали машину, чтобы достать человека. Это очень все впечатлительно, работа эта очень сложная, нужно долго учиться, но нам все понравилось», — сказали ученицы лицея Марта Котова и София Жесткова.

На мероприятии также наградили победителей конкурса рисунков, который проводился к 35-летию образования Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В своих работах юные художники выразили уважение к подвигу и труду тех, кто каждый день рискует своей жизнью ради спасения других.

Третье место в конкурсе заняла Алена Ковалева из Лицея г. Шатуры, второе — Дарья Савич из школы № 1, победителем стала лицеистка Анна Волкова.

«Это мероприятие, приуроченное к 35-летию МЧС, — День открытых дверей — предназначено именно для вас, чтобы вы посмотрели, как работают пожарные, как приходится нелегко в нашей работе, и чтобы вы в своей жизни соблюдали правила пожарной безопасности», — отметил начальник Шатурского пожарного гарнизона Сергей Аржанов.

Все желающие школьники могли посидеть в пожарной машине и посмотреть, чем она оснащена. В финале мероприятия ребят накормили кашей из полевой кухни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.