День открытых дверей провел ступинский Дом культуры «Металлург»

Дом культуры «Металлург» провел для жителей и гостей города концерт-презентацию творческих коллективов, рассказал об успехах и достижениях артистов в прошлом творческом сезоне и планах на новый. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы рады всем, кто к нам приходит. Мне приятно, что в нашем доме культуры всегда много людей. Наши педагоги стараются найти индивидуальный подход к ученикам, подобрать для них интересные программы, занятия, раскрыть их таланты и творческий потенциал. У нас множество направлений и возможностей для учебы и самореализации жителей разного возраста», — рассказала директор Культурно-творческого центра округа Ирина Ухабова.

Дом культуры «Металлург» находится в одном из старейших зданий города Ступино. В этом году ему исполнилось 85 лет. На территории нынешнего Дома культуры работало множество учреждений, но теперь в стенах дома № 25 на улице Пушкина дети и взрослые учатся сольному и хоровому пению, сценическому мастерству, танцам, поэтическому слову и многому другому.

Гости Дня открытых дверей услышали в исполнении участников творческих коллективов дома культуры авторские стихи, яркие, берущие за душу песни и насладились танцевальными номерами.

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