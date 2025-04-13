День открытых дверей прошел в Павлово-Посадском техникуме

В Павлово-Посадском техникуме прошел День открытых дверей, организованный в рамках федеральной программы «Профессионалитет», сообщили в пресс-службе администрации округа.

Это мероприятие стало отличной возможностью для абитуриентов и их родителей ближе познакомиться с учебным заведением, узнать о широком спектре образовательных направлений, а также получить ответы на все волнующие вопросы.

На 2025-2026 учебный год техникум предоставляет 475 бюджетных мест по востребованным направлениям. Здесь можно получить современную и разнообразную профессию: от программирования и роботизированного производства до кулинарии, газоснабжения, электротехники и ремонта автомобилей. Кроме того, техникум гордится факультетами в таких областях, как сварочные и швейные работы, пожарная безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство и многое другое.

Студенты техникума не просто получают знания, но и активно показывают свои навыки на престижных конкурсах. Многие из них участвуют в соревнованиях «Профессионалы», где регулярно занимают призовые места, демонстрируя высокий уровень подготовки и профессионализма.

Еще одним важным преимуществом Павлово-Посадского техникума является наличие обширной базы для прохождения производственной практики, организованной на предприятиях Павлово-Посадского округа.

Будущие абитуриенты лично увидели современную образовательную базу техникума, познакомились с преподавателями.

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