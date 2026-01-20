День открытых дверей пройдет в президентской академии в Красногорске 15 февраля

В Московском областном филиале РАНХиГС в Красногорске 15 февраля пройдет День открытых дверей. Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: г. Красногорск, ул. Речная, дом 8, корпус 1.

Посетителей ждет экскурсия по кампусу, где можно увидеть современные компьютерные классы, аудитории с цифровыми экранами, фитнес-центр, тренажерный и спортивные залы, фанзону с автографами Олимпийских чемпионов, столовую и библиотеку.

Студенты расскажут о внеучебной жизни, а профориентолог проведет консультации по выбору профессии. Также запланированы встречи с деканами факультетов, которые объяснят особенности поступления и обучения, а также перспективы выбранных специальностей.

Участники смогут пообщаться друг с другом и получить ответы на интересующие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.