День открытых дверей пройдет в картинной галерее Коломны 25 февраля

25 февраля все желающие бесплатно смогут побывать в Абакумовском зале галереи и познакомиться с творчеством самого известного художника Коломны. Для свободного посещения доступна экспозиция музейно-выставочного зала. Бесплатные экскурсии проекта «Зима в Подмосковье» пройдут в 11:00 и 15:00.

«„Соловей русской живописи“, „Золотая кисть России“ — так говорили о нем еще при жизни. Михаил Абакумов был одним из лучших пейзажистов России. Его творчество, хорошо известное не только коломенским зрителям, имело поистине общероссийский масштаб, оставив яркий след в отечественном изобразительном искусстве», — отметили в пресс-службе картинной галереи.

С 2011 года «Дом Озерова» проводит ежегодные Абакумовские чтения и Всероссийские Коломенские пленэры имени мастера. В 2013 году в городе открыли музейно-выставочный зал имени Михаила Абакумова с постоянной экспозицией. Она делится на три части: для посетителей доступны биографический зал художника, а также залы графики и живописи.

День открытых дверей состоится 25 февраля в коломенской картинной галерее «Доме Озерова» по адресу: г. Коломна, ул. Красногвардейская, д. 2.

Вход свободный (6+).

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