День открытых дверей магистратуры пройдет в Одинцовском округе 15 мая

Кафедра образовательных систем и педагогических технологий Одинцовского филиала МГИМО объявила набор на седьмой поток магистерской программы «Современная педагогика и образовательный дизайн». День открытых дверей состоится в пятницу, 15 мая, в онлайн-формате. Начало встречи — в 18:00.

Программу представят научный руководитель, кандидат педагогических наук, доцент Марина Пинская, а также студенты и выпускники магистратуры. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму. Ссылка для подключения будет направлена в день мероприятия, после встречи участникам направят запись и презентацию программы. Регистрация открыта до 13:00 15 мая.

Кафедра готовит специалистов для сферы образования, ориентированных на современные образовательные подходы XXI века. Обучение направлено на развитие навыков проведения исследований в области доказательной педагогики и создание методических продуктов для сопровождения индивидуальных образовательных траекторий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.