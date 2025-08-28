День офицера прошел в Домодедово

Во Дворце культуры и спорта «Мир» городского округа Домодедово прошёл торжественный праздник, собравший полный зал гостей, среди которых были офицеры, ветераны специальной военной операции, их семьи и юнармейцы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Этот значимый день объединил людей разных поколений и напомнил о важности единства.

Заместитель главы городского округа Домодедово Михаил Надеждин подчеркнул: «День за днём, благодаря вам мы чувствуем себя в безопасности. Благодаря вам занимаемся повседневными делами. Спасибо за возможность видеть и чувствовать поддержку своих близких и осознавать себя в безопасности».

В торжественной обстановке были награждены 28 участников СВО, командный состав и курсанты Домодедовской православной дружины имени князя Владимира Храброго. Четырём матерям бойцов вручили медали «Мать участника СВО». В память о тех, кто отдал жизнь за мирное будущее, присутствующие почтили минутой молчания.

«Мы получили возможность всем собраться, почтить дань и уважение офицерскому корпусу и дань уважения жёнам, семьям, вдовам, всем, которые со школьной скамьи ушли служить Отечеству по званию, по зову сердца», — сказал Евгений Макин, председатель Домодедовского местного отделения Ветеранов Вооружённых Сил РФ.

Александр Илюшин, начальник войск ПВО дальневосточного Военного округа, добавил: «Этот праздник важен не только для офицеров Российской армии. Он важен прежде всего для народа, и особенно для молодого поколения. Потому что молодое поколение — это наше будущее. Будущее нашей России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.