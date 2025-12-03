День неизвестного солдата отмечают в России 3 декабря

3 декабря в РФ отмечают День неизвестного солдата. Его проводят в память о воинах Советского Союза, России, которые погибли в боевых действиях как внутри государства, так и за границей. Дату отмечают с 4 ноября 2014 года.

3 декабря выбрали потому, что в эту дату в 1966 году, в честь 25-й годовщины разгрома фашистских войск над Москвой, прах неизвестного солдата торжественно похоронили у стен Московского Кремля в Александровском саду. 8 мая 1967 года там создали мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». На ней зажгли Вечный огонь.

День Неизвестного Солдата посвящен не только тем, кто был убит во время Великой Отечественной войны. В этот день объединяется память всех погибших или пропавших без вести в любом вооруженном конфликте.

Дата стала своеобразной данью благодарности людям, которые погибли на фронтах, памятью о бойцах, защищавших Россию. Все эти люди считаются героями СССР, РФ. Потомки помнят о них.

Фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» стало символом памятного дня. В честь даты в некоторых городах России организовывают памятные, торжественные мероприятия.

