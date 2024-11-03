День народного единства отметили в Ступино

Интерактивно-развлекательный фестиваль «Единство» прошел в Молодежном центре Ступино, сообщили в пресс-службе округа.

Фестиваль собрал более 100 участников из школ городского округа Ступино и Ступинского техникума им. Туманова и МФЮИ. Участники узнали историю праздника единства, познакомились с традициями и обычаями народов России.

Команды прошли квиз с общими вопросами об истории Смутного времени и о Дне народного единства, боролись за звание лучшего знатока народностей России и географии Московской области, попробовали себя в качестве музыкантов и проявили художественные таланты.

Первое место заняла команда «Первые из первых», учащиеся СОШ № 2. Второе место у представителей СОШ № 5 команды «Кайфарики», третье — у «Детей Платона» из МФЮИ.

Победители получили тематические сладкие подарки кухонь народов России и грамоты.

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