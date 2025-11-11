День народного единства отметили в Кашире

В России 4 ноября ежегодно отмечается День народного единства, объединяющий людей разных культур, национальностей и конфессий. В городском парке Каширы прошло праздничное мероприятие «Россия. Родина. Единство», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для жителей округа была подготовлена обширная программа: тематическая фотозона, ярмарка, акции, мастер-классы, а также все желающие смогли выпить чаю на свежем воздухе.

День народного единства — это особенный праздник. «Сила России — в единстве её народа, который на протяжении веков сохраняет верность традиционным ценностям», — подчеркнула директор городского парка Олеся Кожадей. Она также отметила, что в парке было проведено праздничное мероприятие, которое отражает суть праздника и способствует объединению людей.

Каширяне остались очень довольны этим мероприятием — оно получилось ярким, душевным и захватывающим. Горожане отметили, что такие события помогают укрепить единство и патриотизм, создают атмосферу праздника и радости для всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.