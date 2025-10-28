День народного единства является символической связкой между прошлым и будущим

Смысл праздника 4 ноября выходит за рамки исторической даты и символизирует не только сплоченность перед внешними вызовами, но и способность народа самому формировать образ будущего, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Если же мы посмотрим на народ как на творца истории, то единство значимо не только как признак отмобилизованности перед внешней угрозой, но и как база, без которой невозможно развитие. Кстати, символично, что разговоры о создании образа будущего сошли на нет. Но это не означает, что Россия не нуждается в образе будущего; вероятно, кто-то на самом верху просто решил охладить пыл креативных команд и делегировал создание этого образа народу», — сказал Сипров.

Он пояснил, что власть преодолела соблазн навязывания обществу искусственной модели.

«Так раскрылся еще один смысл праздника Дня народного единства: вспомним, Минин и Пожарский, как профессионалы-управленцы, лишь структурировали естественный в той ситуации освободительный порыв народных масс, сделали его максимально эффективным, помогли большинству реализовать его волю. Если рассуждать в таком ключе, то станет ясно, почему нет устоявшегося формата празднования 4 ноября», — отметил политолог.

Сипров подчеркнул, что этот праздник — это символическая связка между прошлым и будущим.

«А пока модель будущей России формируется, пока величайшую смуту в нашей истории, связанную с крахом советского проекта не одолели — люди будут отмечать этот день так, как это правильно с их точки зрения», — заключил эксперт.

День народного единства в России отмечается 4 ноября. Это государственный праздник, установленный в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польской интервенции во время Смутного времени. В городах проходят массовые мероприятия, митинги и праздничные шествия, а также концерты, выставки и другие культурные активности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.