День Наро-Фоминска и Наро-Фоминского округа отметят с 24 по 26 мая

24, 25 и 26 мая в Наро-Фоминском городском округе пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню Наро-Фоминска и дню Наро-Фоминского округа. Приглашаются гости и жители округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

25 мая жителей Наро-Фоминска и гостей ждет яркая и насыщенная культурная программа. В город прибудут делегации из городов-побратимов и городов воинской славы.

26 мая в 10:00 пройдет спортивный праздник в КСК «Нара». В 10:30 в Центральном парке состоятся анимационные и творческие мероприятия для детей, также пройдет окружная выставка собак.

Основные мероприятия Наро-Фоминского городского округа в эти дни можно посмотреть по ссылке.

Приглашаются все жители и гости округа, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

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