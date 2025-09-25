День многодетной семьи планируют установить в Подмосковье

«Проектом закона мы предлагаем установить в Подмосковье День многодетной семьи. Праздник будет отмечаться 11 октября, когда православная церковь отмечает память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента добавил, что эта праздничная дата будет наполнена глубоким смыслом, но не станет выходным днем. По его словам, планируется, что в эту дату будут проводить детские торжества и прочие мероприятия.

«В Подмосковье для многодетных семей выстроена одна из самых эффективных в стране систем поддержки. Это и льготы, и земельные участки, а с недавних пор — и денежная компенсация в 400 тыс. рублей вместо земли, и различные выплаты. И мы продолжаем эту систему расширять», — подчеркнул Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

