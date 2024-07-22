День металлурга отметили на градообразующем предприятии в Видном

Праздничные мероприятия прошли в подмосковном Видном по случаю Дня металлурга. Они состоялись на Московском коксогазовом заводе, который является градообразующим предприятием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Это старейшее предприятие на территории Ленинского округа — оно работает с 1951 года. Именно благодаря строительству завода и появился сначала рабочий поселок, а позже и город Видное. Жизнь нескольких поколений видновчан связана с Москоксом. Местные жители и сейчас чтут традиции, заложенные первостроителями: „заводское“ прошлое сохранилось в городской топонимике — названиях улиц в историческом центре, стадиона „Металлург“ и других объектов», — рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний день Московский коксогазовый завод остается одним из крупнейших предприятий Ленинского округа, входит в группу компаний «Мечел» и производит 1,1 млн тонн валового кокса в год, а также бензол и каменноугольную смолу для металлургической промышленности. В последние годы предприятие ведет большую работу по минимизации влияния на окружающую среду.

«Сегодня мы реализуем полномасштабную экологическую программу, хорошими темпами модернизируем газопровод, произвели капитальный ремонт 11 простенков коксовых камер. При этом следуем трудовым традициям, заложенным тремя поколениями металлургов», — приводятся в сообщении слова управляющего директора завода «Москокс» Николая Зубахина.

Сегодня на производстве работают порядка 800 человек. В День металлурга прозвучали поздравления в адрес коллектива и ветеранов отрасли. Лучших сотрудников отметили наградами и благодарностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.