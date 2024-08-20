День лени: стало известно, почему иногда полезно ничего не делать

Врач Фомин: человеку не стоит винить себя, если у него иногда появляется лень

Во вторник, 20 августа, в мире отмечается День лени. Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал, почему время от времени полезно лениться, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, лень — компенсаторный механизм избегания проблем, и не стоит винить себя за ее периодические проявления. В целом ленью называют сформированную модель поведения: человек по каким-то причинам не может выполнять поставленные задачи.

«Некоторые люди не переносят разочарования. В их голове есть установка, что все должно получаться легко. Если же в их понимании задача выполняется с трудом, значит, выполнить ее не представляется возможным», — отметил психотерапевт.

Кроме того, иногда лень может быть уходом от проблем. В таком случае за ней кроются уже негативные установки, интерпретации и неверные логические связи.

Больше всего лени подвержены люди с повышенным чувством тревожности, заниженной самооценкой и повышенным перфекционизмом, отметил врач.

Также, по словам Фомина, лень может сигнализировать о наличии невротических состояний, депрессивных и тревожных расстройств