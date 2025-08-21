День города в Жуковском будет проходить в течение трех дней

В этом году Жуковскому исполнилось 78 лет. День города будет проходить 29, 30 и 31 августа. Основной день проведения — 30 августа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

29 августа стартует праздничная программа. В этот день на стадионе «Метеор» состоится турнир по плаванию и турнир по мини-гольфу.

30 августа — главный день праздника. На стадионе «Метеор» жителей и гостей города ждет праздничный забег и турнир по футболу. Для детей и взрослых в парке подготовлены анимация и мастер-классы.

В центральном сквере на ул. Маяковского развернется интерактивная площадка «Жуковский бизнес». В сквере на ул. Молодежная будут организованы мастер-классы и выступления артистов.

В городском парке, на сцене, жителей и гостей города ждут концерты творческих коллективов и приглашенных артистов. Концерт творческих коллективов городе пройдет с 14.00 до 17.00, а приглашенные артисты выступят с 19.00 до 21.00.

31 августа — финальный день праздника. Для малышей подготовлен детский спектакль театра «Стрела», который пройдет на главной сцене Жуковского парка. Также в парке пройдут фестиваль красок и кинопоказ художественного фильма под открытым небом. Во Дворце культуры состоится выступление Жуковского симфонического оркестра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.