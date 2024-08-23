День флага в Можайске встретили на Москве-реке

27 можайцев приняли участие в необычной совместной акции Молодежного медиацентра и Можайского культурно-досугового центра, посвященной Дню Российского флага. Необычную идею поддержал клуб Sup Family Mozhaysk. В сплаве приняли участие активисты общественных организаций и организаций округа, в том числе Комитета семей воинов Отечества.



С главным символом страны — флагом — активисты прокатились на байдарках, сапбордах и каяках. По словам руководителя клуба Sup Family Mozhaysk Никиты Калинина, такая акция в очередной раз сплотила патриотически настроенную можайскую молодежь.

«Обычно на сапбордах мы катаемся с друзьями по выходным. А тут услышали про такой замечательный флешмоб и даже раздумывать не стали — сразу согласились принять участие. Это очень важно сейчас показать, что мы гордимся, что живем в Великой России!» — рассказал участник акции Сергей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем государственного флага Российской Федерации.

«Сегодня День государственного флага, который напоминает нам о том, что все мы являемся частью большой и великой страны», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.