День «Экономика Москвы для студентов» прошел на форуме-фестивале «Москва 2030»

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоялся ежегодный День «Экономика Москвы для студентов», в рамках которого учащимся столичных вузов рассказали об экономических трендах, запросах, текущей ситуации, после чего поговорили о будущем. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в российской столице с 1 августа, финальный день мероприятий запланирован на 8 сентября.

«Студенты — это будущее нашей экономики, поэтому диалог с ними является одним из важных направлений работы Комплекса экономической политики. Для нас важно давать им актуальную информацию об экономике Москвы и страны в целом: о текущей ситуации, о трендах, запросах и, конечно же, ее будущем. Нам также необходимо понимать, что сегодня волнует молодое поколение, слышать новые идеи и предложения от будущих специалистов», — отметила заместитель мэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Первым событием в рамках тематического дня стала пленарная сессия «Экономика: сегодня и завтра». В рамках мероприятия студенты вместе с экспертами обсудили текущую экономическую ситуацию в стране, а также оценили перспективы будущего. Учащиеся также задавали вопросы специалистам и тут же получали ответы.

«Экономика Москвы — одна из самых устойчивых и крупнейших городских экономик мира. Это — результат системной работы по ее диверсификации, развитию финансового сектора, сферы ИТ, высокотехнологичной и инновационной промышленности, повышению инвестиционной привлекательности города. Сегодня экономика Москвы растет интенсивнее, чем в целом по стране. За 5 лет рост ВРП столицы превысил общероссийские темпы более чем в 2 раза, а объем привлекаемых городом инвестиций вырос в 2 раза — сегодня на столицу приходится около 20% всех инвестиций страны. Экономика Москвы будущего — это продолжающийся рост высокотехнологичных отраслей, развитие импортозамещающих технологий, повышение доли высококвалифицированных кадров на рынке труда, формирование качественной городской среды для комфортной жизни, учебы и работы», — рассказала Багреева.

Старший управляющий директор — директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников рассказал студентам, почему санкции не сработали так, как планировали недружественные страны, а также обсудил с ними текущую ситуацию.

Матовников отметил, что после того, как из страны стали уходить мировые бренды, многие ниши освободились для отечественных компаний. Несмотря на то, что старые устоявшиеся тренды сломались, на смену им формируются новые. В регионах начали развиваться рынки труда и экономики, инвесторы стали чаще вкладывать средства, а роль малого бизнеса стала повышаться.

Цифровизация и развитие других технологий входит в приоритетные задачи страны. О перспективах этой отрасли рассказал вице-президент по стратегии и инновациям МТС, основатель и генеральный директор компании Future Crew Евгений Черешнев. По его словам, главное, к чему стремятся специалисты — это работать на опережение. Важно не только замещать иностранные наработки отечественными, но и создавать принципиально новые продукты, которые также станут востребованными в мире.

Черешнев отметил, что таких продуктов либо вообще не должно быть в мире, либо по качеству и другим параметрам они должны в несколько раз превосходить тот проект, который уже был создан ранее. Обыкновенное копирование в конечном итоге приведет только в тупик, считает эксперт.

«В таких условиях на российском ИТ-рынке наиболее ценными будут оставаться специалисты, способные не копировать уже существующие решения, а буквально создавать то, чего нет», — отметил Евгений Черешнев.

Образовательный интенсив «Навыки успешного трудоустройства» для студентов провели во второй половине дня. Учащихся научили правильно составлять резюме и проходить собеседование.

Финалом тематического дня стала интеллектуальная игра «Экономические дебаты», в ходе которой студенты решали экономические задачи и защищали их. Выступления финалистов оценивали заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.

По итогам дебатов лидирующее место заняла команда Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. На втором и третьем местах расположились команды Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и НИУ «Высшая школа экономики» соответственно.