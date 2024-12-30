День двора прошел на Сукромке

В преддверии Нового года принято устраивать веселые мероприятия. День двора на Сукромке у дома № 5 стал отличным поводом объединить соседей и повеселиться на славу, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Праздничное событие собрало во дворе жителей дома разных возрастов. Самыми активными участниками мероприятия стали дети, с большим удовольствием включившиеся во все интерактивные игры. Смех, веселье и танцы наполнили двор в этот вечер.

Какой же праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Сказочные персонажи поздравили жителей с наступающим Новым годом и пожелали им приятных событий и исполнения всех заветных желаний в 2025 году. Этот день двора показал, насколько важно поддерживать дружеские отношения между соседями. Ведь вместе можно создать настоящую сказку, наполненную теплом, радостью и любовью. И пусть следующий Новый год принесет еще больше радости и счастья всем жителям дома № 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.