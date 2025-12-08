День добровольца в Шатуре завершился традиционным балом волонтеров

В Шатуре в ресторане «Пиноккио» чествовали самую неравнодушную и отзывчивую молодежь — представителей сразу нескольких направлений: «Волонтеров Подмосковья», «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты». Мероприятие прошло 5 декабря, пердает пресс-служба администрации муниципалитета.

В центре внимания волонтеров — участники специальной военной операции и их семьи. В шатурском молодежном центре не прекращают плести маскировочные сети и делать окопные свечи. Волонтеры помогают собирать и загружать гуманитарную помощь для военнослужащих, их семьям помогают в решении самых разных бытовых вопросов. В этом году КМЦ подписал официальное соглашение о сотрудничестве с местным отделением Ассоциации ветеранов СВО.

«Ваша помощь неоценима. В этом году мы начали работать с вами совместно, и практически во всех мероприятиях вы участвовали: и в перевозке, и в рубке дров, и в покосе травы. И еще много-много чем помогали. Впереди много работы, и я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Приходите, мы всегда вам рады!» — обратился к ребятам председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов.

За свою активную деятельность многие из добровольцев получили благодарственные письма и подарки.

В этом году по результатам добрых дел в тройку лучших добровольцев вошли Алина Воробьева, Екатерина Земскова и Екатерина Лазарева.

Кроме того, два шатурских волонтера — Екатерина Земскова и Яна Господинова — стали победителями конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья» и вошли в топ-100 лучших.

Слова благодарности нашим добровольцам прозвучали от заместителя главы округа Натальи Федоровой. Она пожелала молодым людям дальнейших успехов в их благородном деле.

В свою очередь директор КМЦ, друг и наставник волонтеров Александр Гуреев отметил поддержку и внимание со стороны администрации округа.

В этом году волонтеры пригласили на праздник своих друзей — представителей Шатурского энергетического техникума: студентов-волонтеров и их наставника Юлию Захаренкову. Как отметил директор КМЦ Александр Гуреев, ШЭТ остается надежным партнером добровольцев во всех делах, а также является главной площадкой для проведения крупных мероприятий.

По традиции бал волонтеров завершился дискотекой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.