День добровольца Подмосковья отметили в Химках творческим вечером

В Доме культуры «Фирсановка» в Химках состоялся творческий вечер в преддверии Дня добровольца Подмосковья. Концерт объединил активных жителей, волонтеров, а также представителей общественных организаций. Местные исполнители представили музыкальные и инструментальные номера, а юные участники нарисовали открытки и написали письма поддержки для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К празднику присоединились депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Волонтеры делятся самым ценным, что у них есть — временем, знаниями, компетенциями. Они делают это не ради признания, а потому что по-другому не могут», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Поблагодарил волонтеров за их труд и кавалер ордена Красной Звезды, ветеран боевых действий в Афганистане Василий Плохих. Сейчас он возглавляет патриотический клуб «Фирсы», который организует сбор и отправку гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

«Сегодня добровольческое движение особенно активно в приграничных регионах. Мы помогаем беженцам, местным жителям и военнослужащим, которые защищают нашу страну», — рассказал Василий Плохих.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют сохранению исторического наследия и развитию волонтерского движения в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

«Мы очень дорожим движением „Волонтеры Подмосковья“. В нем уже 60 тыс. человек, но я думаю, это число гораздо больше в нашем многомиллионном регионе. Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют вокруг себя других», — добавил глава региона.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.