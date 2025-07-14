День деревни Ковригино отметили в Павлово-Посадском городском округе

12 июля в деревне Ковригино Павлово-Посадского городского округа состоялось долгожданное и всеми любимое событие — День деревни «Все здесь сердцу дорого», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжество, прошедшее на территории Ковригинского Дома Культуры, собрало жителей и гостей, объединенных любовью к своей малой родине и желанием разделить радость общего праздника.

Несмотря на переменчивую погоду, атмосфера на празднике была теплой и душевной. Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Владимир Петрович Шевелин, депутат совета депутатов Наталья Александровна Золина и начальник Улитинского территориального отдела Ольга Валерьевна Федина. Они обратились к собравшимся с теплыми словами поздравлений и благодарности за вклад в развитие и процветание деревни Ковригино.

«День деревни — это не просто праздник, это возможность почувствовать себя частью большой и дружной семьи, — подчеркнул в своем выступлении Владимир Петрович Шевелин. — Ковригино — это место с богатой историей и замечательными людьми, которые своим трудом и преданностью делают его лучше с каждым годом. Мы гордимся вами!»

Главным событием дня стала красочная концертная программа, подготовленная артистами художественной самодеятельности Кузнецовской клубной системы. Зрителей порадовали своим творчеством вокальные коллективы «Мелодия» и «Русские узоры» Ковригинского ДК, исполнившие любимые народные песни. Сольным выступлением порадовал Александр Ладышкин, чей талант и харизма покорили сердца публики. Не оставил равнодушными гостей и хор русской песни «Родник» и вокальная группа «Мелодия» из Назарьевского ДК. Зажигательные номера представил вокальный коллектив «Экспромт» из Бывалинского клуба.

Помимо ярких музыкальных номеров, День деревни Ковригино запомнился и своим гостеприимством. Особую атмосферу праздника создало участие представителей Русской общины Павловский Посад, которые представили традиционные ремесла и угощения.

Впечатляющим зрелищем стало прибытие на праздник мотоциклистов из клубов «Ночные волки Павловский Посад» и мотобатальона из соседнего подмосковного города. Байкеры не только украсили праздник своим брутальным видом, но и пообщались с жителями, рассказывая о своей любви к мотоциклам и здоровому образу жизни. Дети с восторгом рассматривали мощные машины и фотографировались на их фоне.

Организаторы праздника выразили искреннюю благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении Дня деревни Ковригино. Благодаря совместным усилиям, праздник получился ярким, запоминающимся и оставил самые теплые воспоминания у всех присутствующих.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.