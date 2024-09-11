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День беременных отпразднуют в Подмосковье 7 октября

7 октября в России в пятый раз будет проходить День беременных. Мероприятие приурочено к Году семьи, сообщает пресс-служба организаторов.

Новая традиция чествования будущих мам в Дни беременных — 7 апреля и 7 октября, является частью комплекса мер проекта ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ. День беременных проводится дважды в году: 7 апреля и 7 октября, чтобы каждая женщина в период беременности могла в нем поучаствовать и быть поздравлена.

Миссия проекта: «Беременность должна пройти так, чтобы ее захотелось повторить».

Первое празднование Дня беременных прошло в 16 регионах России осенью 2022 года.

Весной 2024 г. День беременных прошел в 81 субъекте Российской Федерации. В перинатальных центрах, множестве роддомов и женских консультаций, ЗАГСах, домах культуры, клубах, центрах соцзащиты, центрах кризисной беременности и других учреждениях поздравляли будущих мам.

В регионах проходят концерты для мам, поздравления в женских консультациях, поздравления от депутатов и руководителей, мастер-классы, благотворительные мероприятия от предприятий сферы обслуживания, встречи с вручением цветов и подарков.

Цель проведения Дней беременных:

формирование и популяризация культуры бережного отношения и заботы всего общества по отношению к беременным, утверждение в обществе новой парадигмы заботы о каждой беременной;

содействие повышению рождаемости за счет повышения статуса беременной женщины в обществе;

продвижение мер поддержки беременных женщин, материнства и рождаемости в регионах, создание в регионе благоприятных условий для женщины на всем протяжении беременности.

Организатором Дня беременных выступил проект ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ Общероссийского общественного движения «За жизнь» и Демографической платформы.РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.