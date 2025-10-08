День беременных отметили в перинатальном центре в Балашихе

Всероссийский день беременных прошел в Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе. Мероприятие направлено на поддержку будущих мам и повышение их информированности о здоровье во время беременности и подготовке к родам, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие главный врач перинатального центра Ольга Серова, представители Центра «Дом для мамы», а также медицинский персонал.

Более 50 будущих мам смогли лично пообщаться со специалистами центра, задать волнующие вопросы и получить профессиональные рекомендации. В программе мероприятия были лекции от юриста и представителя ЗАГСа, мастер-класс от заведующей отделением новорожденных, а также советы по грудному вскармливанию и уходу за малышом.

«Я планирую рожать здесь, поэтому очень хотела попасть на мероприятие, познакомиться с врачами, с подходом к родам. Получила много полезной информации, особенно по уходу за младенцем. Это мои первые роды, поэтому я волнуюсь, что чего-то не знаю. Но специалисты ответили на все мои вопросы, и мне стало спокойнее», — поделилась участница мероприятия Ирина.

Особое внимание уделили психологическому состоянию беременных женщин. Участницы встретились с арома-терапевтом, получили диагностику в рамках ароматерапии и узнали, как справляться с волнением и сохранять внутреннее равновесие в период ожидания ребенка. Завершился праздник розыгрышем услуг перинатального центра.

День беременных отмечают два раза в год — 7 апреля и 7 октября. Впервые он был проведен в 2022 году в 16 регионах Российской Федерации. В 2023 году день объявлен Всероссийским. Такие мероприятия помогают будущим мамам чувствовать себя увереннее и спокойнее на пути к материнству, а также формируют ответственное отношение к здоровью женщины и ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.