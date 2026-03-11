Демократы могут заблокировать работу Сената из-за действий США в Иране

Сенаторы-демократы заявили о готовности блокировать работу Сената, если представители Белого дома не отчитаются о военной операции США в Иране, сообщает «ФедералПресс» .

Демократы потребовали, чтобы госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и другие чиновники дали показания о целях, сроках и стоимости конфликта, а также о возможных нарушениях международного права и жертвах среди мирного населения.

«Мы едины во мнении, что будем использовать все возможные средства. Нам необходимо провести слушания по крупнейшей военной операции со времени войны в Афганистане», — говорится в заявлении сенаторов.

По данным китайского издания Sohu, демократы уже внесли пять резолюций о прекращении боевых действий. 5 марта Палата представителей отклонила законопроект, обязывающий президента получать разрешение Конгресса на дальнейшие военные действия против Ирана. Днем ранее аналогичную инициативу отклонил Сенат.

Аналитики отмечают, что конфликт усиливает внутриполитическое давление на Дональда Трампа на фоне роста цен на нефть и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Согласно Конституции США, объявлять войну вправе только Конгресс, за исключением прямого нападения или угрозы национальной безопасности.

