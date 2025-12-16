Демиховский машзавод в Орехово-Зуевском округе провел обучающий визит

Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе 15 декабря принял две группы сотрудников Коломенского завода. Визит прошел в рамках программы «Мастер участка», реализуемой на предприятиях Трансмашхолдинга.

Гости, всего 24 человека, ознакомились с опытом внедрения производственной системы, организацией рабочих процессов и работой эталонной линии сборки вагонов. Особое внимание уделили вопросам охраны труда и механизмам адаптации новых сотрудников. В завершение участники посетили Выставочный центр, где познакомились с историей завода.

Такие мероприятия направлены на укрепление внутрикорпоративных связей, внедрение эффективных решений и расширение кооперации между предприятиями Трансмашхолдинга в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.