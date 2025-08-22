сегодня в 19:01

Дело возбудили против организации за загрязнение обводненного карьера в Рузе

Уголовное дело возбудили в отношении коммерческой организации по факту загрязнения опасными отходами обводненного карьера в Рузском городском округе, сообщает СУ СК России по Московской области.

Следователи совместно с криминалистами осмотрели карьер и получили заключение экспертизы, согласно которой общий размер ущерба, причиненного водному объекту и земле, составил свыше 66 млн рублей.

В отношении коммерческой организации возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (захоронение опасных отходов с нарушением установленных правил, создавшими угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).

В министерстве экологии и природопользования Московской области запрошены данные о наличии лицензии на осуществления соответствующих работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.