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Дело поджигателя мемориала жертвам теракта в «Крокусе» передали в прокуратуру

В столице завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который поджег закладной камень памятника в честь российских воинов — участников локальных конфликтов. Там находился стихийный мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе», сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Закладной камень находится в микрорайоне Центральный поселения Десеновское в Новой Москве.

Инцидент произошел 5 апреля. Пьяный москвич подошел к мемориалу и поджег зажигалкой возложенные мягкие игрушки и цветы. В результате камень получил повреждения от огня.

На 49-летнего безработного мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений).

Теперь дело направили в прокуратуру ТиНАО, здесь будут рассматривать вопрос об утверждении обвинительного заключения.