Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что приговор мужчинам, подравшимся с сотрудниками полиции 25 июля в Нефтеюганске, необходимо пересмотреть. Штрафы в 25 и 30 тысяч рублей — это слишком мягкая мера наказания, сообщает Газета.ru .

«Мало того, что полиция получает нищенскую зарплату, так ее теперь можно безнаказанно мордовать. Что испытывают люди в погонах и как ухмыляется всякая мразь, читая о таком приговоре. Призываю органы прокуратуры вынести протест на вердикт Нефтеюганского райсуда. Дело должно быть пересмотрено!» — сказал Миронов.

По его словам, возмутительное решение Нефтеюганского районного суда является очередным свидетельством того, что фактический контроль над регионом в значительной степени перешел к этническим группам, которые навязывают свою волю государственным структурам.

Миронов обратил внимание на то, что аналогичные штрафы выписываются садоводам за сорную траву на даче, и допустил, что без широкой огласки подсудимые были бы признаны невиновными.

Это наказание лишь номинально, фактически — это освобождение от ответственности. Уже вызывает удивление то, что нападавших судили не по статье о «насилии, представляющем угрозу для жизни и здоровья», как будто удары кулаком не могут нанести вред здоровью. Но даже по более «легкой» части 1 статьи 318 УК предусмотрено лишение свободы до пяти лет, заключил спикер.

