Дело не признавшей вину в экстремизме «ведьмы» Полынь рассмотрит суд Подмосковья

Прокуратура передала в Ивантеевский городской суд в Подмосковье уголовное дело против обвиняемой в экстремизме «ведьмы» Алены Полынь (Елены Суликовой). Она, предположительно, написала книгу, в которой обнаружили призывы к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Пушкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение против 45-летней женщины с псевдонимом «Алена Полынь». В отношении нее открыто уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Следствие считает, что с января 2020 по декабрь 2023 года «Алена Полынь» написала произведение «Мое имя Полынь». В нем, предположительно, возбуждается ненависть, вражда, унижение достоинства священников традиционных религий. Также там, как сообщается, обнаружили возможные угрозы и призывы применить насилие против них.

После этого «Алена Полынь» начала сотрудничать с издательством. Оно выпустило примерно 200 таких книг. Их выложили на маркетплейс для реализации.

Была проведена психолого-лингвистическая-религиоведческая судебная экспертиза. По ее итогам выяснилось, что в книге есть публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. «Полынь» вину не признала.

Уголовное дело рассмотрит Ивантеевский городской суд в подмосковном городском округе Пушкинский.

ТАСС пишет, что Полынь — глава оккультной организации «Империя сильнейших ведьм». Силовики провели ее задержание в Ивантеевке прошлым летом. Женщина заключена под стражу.