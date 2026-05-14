В Пушкине начали строить школу на 1 650 мест в ЖК «Публицист»

Строительство первой школы на 1650 мест стартовало в жилом комплексе «Публицист» в Пушкине. Извещение о начале работ поступило в надзорное ведомство, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Учебное заведение станет частью инфраструктуры нового района. Сейчас здесь возводят три жилых корпуса первой очереди, подземную парковку на 270 машино-мест, котельную и очистные сооружения. В составе квартала также предусмотрены две школы, пять детских садов, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Школу проектируют для детей всех возрастов — от начальных до старших классов. Для младших и старших школьников оборудуют отдельные входы и гардеробы, что позволит разделить потоки внутри здания.

В учреждении предусмотрят несколько спортивных залов, зрительный зал, библиотеку, мастерские и столовую с пищеблоком. У центрального входа обустроят зону ожидания для родителей. Завершить строительство планируют весной 2028 года. Застройщик — ООО СЗ «Ниго-Холдинг».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.